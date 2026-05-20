Verkehr in Ehningen Gemeinde nimmt Verkehrssünder am Bahnhof ins Visier
In Ehningen wird in sensiblen Bereichen zu schnell gefahren. Die Gemeinde möchte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und schafft zusätzliche Kurzparkplätze
In Ehningen wird in sensiblen Bereichen zu schnell gefahren. Die Gemeinde möchte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und schafft zusätzliche Kurzparkplätze
Die Bahnhofsstraße in Ehningen ist ein gefährlicher Bereich. Das liegt am Straßenverkehr, liegt daran, dass in eben diesem schwer einsehbaren Bereich täglich viele Schülerinnen und Schüler die Straße queren. Zugleich entsteht in der Aidlinger Straße eine gefährliche Verkehrssituation durch parkende Fahrzeuge und fehlende Ausweichmöglichkeiten. Der Ehninger Gemeinderat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit beiden Situationen und leitete Änderungen ein.