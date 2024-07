Was ist für Händler, Auto- und Radfahrer sowie Klimaschützer wichtig in der nördlichen Bahnhofstraße? Eine Bürgerbefragung zur Umgestaltung der Fellbacher Nord-Süd-Achse soll Klarheit bringen.

Dirk Herrmann 15.07.2024 - 15:17 Uhr

Es war, um im hiesigen Idiom zu bleiben, ein Versucherle. Doch wie es so bei eigentlich befristeten Appetithäppchen schon mal sein kann: Sie haben eine viel längere Verweildauer,als anfangs gedacht. Denn immerhin mehr als sieben Jahre liegt es zurück, dass Mitte Mai 2017 in der nördlichen Bahnhofstraße in Fellbach eine eigentlich auf lediglich zwölf Monate anberaumte Testphase mit zwei wesentlichen Neuerungen gestartet wurde: Zum einen wurden die Radfahrer vom bisherigen Radweg auf die Straße verbannt, wo sie im üblichen Verkehr mit Autos und Lastwagen „mitschwimmen“ sollen. Zum anderen wurde Tempo 30 eingeführt, damit dieser Mischverkehr die Radler nicht ganz so unter Druck setzt.