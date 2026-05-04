Verkehr in Filderstadt Sorgt Tempo 30 für klingelnde Stadtkassen?
In Filderstadt gilt seit 30. März nahezu überall außerhalb der Gewerbegebiete Tempo 30. Welche Bilanz zieht die Stadt nach einem Monat Blitzer-Marathon?
In Filderstadt gilt seit 30. März nahezu überall außerhalb der Gewerbegebiete Tempo 30. Welche Bilanz zieht die Stadt nach einem Monat Blitzer-Marathon?
Im Rahmen der vierten Stufe des kommunalen Lärmaktionsplans hat Filderstadt Ende März in allen Stadtteilen auf insgesamt 20 Straßen Tempo 30 eingeführt oder bereits vorhandene Tempo-30-Abschnitte erweitert. Betroffen von der Maßnahme sind vor allem verkehrsreiche Hauptstraßen, auf denen bisher trotz Wohnbebauung zumindest teilweise noch 50 Stundenkilometer schnell gefahren werden durfte.