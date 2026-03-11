 
  6. Mehr als ein Dutzend Baustellen im Stadtgebiet: Was die Autofahrer erwartet

Schon jetzt wird an der Aldinger Straße gearbeitet. Foto: Simon Granville

In diesem Jahr wird an vielen Straßen in Kornwestheim gearbeitet, darunter sind auch langwierige Vorhaben. Für den Verkehr hat das Auswirkungen.

Ludwigsburg: Anne Rheingans (afu)

Mehr als ein Dutzend Baustellen sind in diesem Jahr im Stadtgebiet von Kornwestheim zu finden, darunter auch mehrere große Vorhaben. Darüber hat die Verwaltung nun informiert. Die Arbeiten werden für die Autofahrer nicht ohne Folgen bleiben.

 

Vor allem in der Aldinger Straße, also am nordöstlichen Ortsrand, dürfte sich eine Maßnahme für einige Monate auf den Verkehr auswirken. Die viel befahrene Straße, die in Richtung Pattonville und Remseck führt, wird rund um die Einmündung in die Straße Moldengraben neugegliedert. Unter anderem sollen dort die Bodenseewasserleitung verlegt, die Kanalisation und Stromkabel erneuert und zwei barrierefreie Bushaltestellen gebaut werden.

Maßnahme dauert bis zum Herbst

Schon im vergangenen Jahr wurden einige vorbereitende Arbeiten erledigt. Sie hängen auch mit der Erweiterung des Gewerbegebiets zusammen. Vor wenigen Tagen wurde mit der ersten Phase des Straßenneubaus gestartet. Seither kann der Verkehr in der Aldinger Straße sowohl ortsauswärts als auch -einwärts nur noch ein- statt zweispurig fließen. Die Zufahrt zum Wohngebiet Haldenrain ist zudem nur aus Richtung Innenstadt möglich.

Auch in den weiteren Phasen wird der Verkehr stadteinwärts und -auswärts rollen dürfen. Doch während der auf acht Monate ausgelegten Bauzeit könnte es in Stoßzeiten etwas länger dauern, weil bis zum Oktober nur je eine Richtungsfahrspur befahrbar sein wird.

Straßenlärm in Kornwestheim: Schikane oder Gesundheitsschutz – Kommt Tempo 30 auf zentralen Straßen?

Straßenlärm in Kornwestheim Schikane oder Gesundheitsschutz – Kommt Tempo 30 auf zentralen Straßen?

Für den Gesundheitsschutz könnte auch in der Ortsdurchfahrt in Kornwestheim bald Tempo 30 gelten. Berechnungen zeigen, dass aktuell Lärmgrenzwerte zu häufig überschritten werden.

Im Nordwesten der Stadt ist der Verkehr ebenfalls weiter eingeschränkt. Dort wird sich der Neubau der Großen Pflugfelder Brücke noch bis in den Herbst ziehen. Nach den Sommerferien kann sie voraussichtlich wieder für den Verkehr freigegeben werden. Für elf Wochen, wahrscheinlich von Ende April bis Mitte Juli, müssen sich die Autofahrer dort jedoch auf eine neue Verkehrsführung einstellen. Vermutlich wird es wegen der Arbeiten im Bereich von Westrand- und von Heinkelstraße eine Teilsperrung mit einer Einbahnregelung geben. „Dies muss aber noch abgestimmt werden“, erklärt Dirk Maisenhölder, Leiter des Fachbereichs Tiefbau.

An anderen Stellen ist mit weiteren Einschränkungen zu rechnen. So werden beispielsweise in der Hornberg-, der Linden-, der Salamander-, Post- und Bebelstraße die Fernwärme ausgebaut und neue Leitungen verlegt.

