 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Fuß- und Radverkehrskonzept – braucht es zusätzlich den Klimamobilitätsplan?

Verkehr in Leinfelden-Echterdingen Fuß- und Radverkehrskonzept – braucht es zusätzlich den Klimamobilitätsplan?

Verkehr in Leinfelden-Echterdingen: Fuß- und Radverkehrskonzept – braucht es zusätzlich den Klimamobilitätsplan?
1
Wie soll oder muss es weitergehen mit Fahrrad, Auto und so weiter? Das soll nun durchgespielt werden. Foto: Philipp Braitinger

Wie sieht der Verkehr der Zukunft in Leinfelden-Echterdingen aus? Diese Frage wird in den kommenden Monaten bei der Erstellung eines sogenannten Klimamobilitätsplans erörtert.

﻿Noch ein Konzept? 388 000 Euro möchte Leinfelden-Echterdingen für seinen Klimamobilitätsplan (KMP) bis zum Jahr 2028 ausgeben. Der Technische Ausschuss stellte sich während seiner jüngsten Sitzung einstimmig hinter diese Idee und gab 114 000 Euro im Nachtragshaushalt 2026 frei. Das noch zu erarbeitende Strategiepapier soll die Stoßrichtung für die Verkehrsentwicklung in den kommenden Jahren, vielleicht Jahrzehnten vorgeben. Neben dem Fußgänger- und Radverkehr wird es dabei auch um die U5-Verlängerung, die Nord-Süd-Straße, die Nordspange und den innerörtlichen Autoverkehr gehen. Offene Fragen gibt es in Leinfelden-Echterdingen genug zu klären.

 

„Es ist ein Schritt in Richtung Klimaneutralität“, verdeutlichte die Mitarbeiterin des Amts für Verkehrsplanung und Mobilität, Natalia Loresch, während der Ausschusssitzung das Ziel des Plans. Immerhin habe sich die Stadt vorgenommen, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu sein. Ein wichtiger Bereich dafür ist der Verkehr, der momentan noch stark von Autos mit Verbrennermotoren geprägt und damit alles andere als klimaneutral ist. Das neue Strategiepapier solle auch dabei helfen, die Verkehrswende voranzubringen, sagte Natalia Loresch. „Es soll keine Schubladenstrategie werden“, hob sie hervor.

Der Klimamobilitätsplan als Konzept soll 232 000 Euro kosten

Für die Erarbeitung des Konzepts will die Stadt das Stuttgarter Büro Brennerplan beauftragen, für 232 000 Euro. Begleitet wird die Erstellung des Klimamobilitätsplans von dem Kommunikationsbüro Dialog Werke, ebenfalls aus Stuttgart. Die Einwohner sollen ihre Ideen während des Prozesses einbringen können. Für die Öffentlichkeitsarbeit werden 156 000 Euro eingeplant. Die Büros beginnen ab März mit ihrer Arbeit. Im Herbst 2027 soll das Papier vorliegen. Den Grundsatzbeschluss dafür fasste der Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr. Damit verbunden war die Schaffung einer neuen Stelle auf dem Rathaus, die bereits besetzt ist.

Die Nord-Süd-Straße verbindet Leinfelden-Echterdingen mit Stuttgart-Vaihingen und Möhringen. Foto: Lichtgut

Warum nun neben vielen anderen Konzepten, bei denen es auch um Verkehr geht – beispielsweise das Fußverkehrs- oder das Radverkehrskonzept, auch der Lärmaktionsplan – zusätzlich noch ein Klimamobilitätsplan erstellt werden muss, diese Frage trieb Zuhörer und Stadträte während der Sitzung um. Laut Stadtverwaltung sollen mit dem neuen Papier ältere Empfehlungen überprüft und eingeordnet sowie Maßnahmen zu einem einheitlichen Gesamtpaket zusammengeführt werden. Am Projektende wird ein Umsetzungszeitplan erstellt, welcher der Stadt eine Grundlage dafür bietet, die Maßnahmen bis ins Jahr 2040 schrittweise umzusetzen.

Für den Klimamobilitätsplan sollen Fördergelder fließen

Der Klimamobilitätsplan liefere eine klare, datenbasierte Entscheidungshilfe für Stadtverwaltung, Politik und Öffentlichkeit, schreibt die Stadt. Dazu gehörten unter anderem eine quantitative Berechnung der CO2-Wirkung der Maßnahmen, Szenarienvergleiche zur Verkehrsentwicklung bis 2040, eine priorisierte Maßnahmenstrategie, ein förderfähiges Infrastrukturprogramm sowie ein modernes und aktuelles Verkehrsmodell. Somit diene der KMP nicht nur als Voraussetzung für Fördermittel, sondern auch als zentrales Planungs- und Steuerungsinstrument für die zukünftige Mobilitätsentwicklung der Stadt.

Der Bürgermeister Benjamin Dihm hob hervor, dass die Stadt mit einer hohen Fördersumme von maximal 90 Prozent für den Klimamobilitätsplan rechnen könne. Wenn die Fördergelder wie erhofft fließen, bekomme die Stadt also für knapp 39 000 Euro eine „nigelnagelneues“ und umfassendes Modell, in welches alle Mobilitätsarten einflössen. Hinzu komme, dass nur mit einem Klimamobilitätsplan in der Hand Förderungen für wichtige Verkehrsvorhaben in der Stadt mit Aussicht auf Erfolg beantragt werden könnten. Flapsig formuliert könnte gesagt werden, dass die Stadt ohne Klimamobilitätsplan gar nicht beim Regierungspräsidium auftauchen muss, um beispielsweise nach einer Förderung für die Nord-Süd-Straße zu fragen. Und ohne Förderung ist es wiederum fraglich, ob die Stadt in Zeiten klammer Kassen millionenschwere Straßenbauprojekte stemmen kann.

Der Klimamobilitätsplan

Verfahren
Zunächst werden alle vorhandenen Daten gesichtet und ausgewertet. Fehlende Informationen, wie etwa aktuelle Verkehrszählungen oder eine Haushaltsbefragung, werden neu erhoben. Auf Basis dieser Daten wird anschließend ein multimodales Verkehrsmodell (Autoverkehr, ÖPNV, Fahrrad- und Fußgängerverkehr) erstellt. Dieser aufwendige Modellierungsprozess nimmt rund eineinhalb Jahre in Anspruch.

Beteiligung
Der gesamte Prozess wird durch eine Öffentlichkeits- und Beteiligungsarbeit begleitet. Geplant sind unter anderem eine öffentliche Auftakt- und eine Abschlussveranstaltung sowie Workshops für Wirtschaft und Gewerbe, politische Gremien, Kinder und Jugendliche. Ergänzend dazu sind Gespräche mit zentralen lokalen Akteuren wie dem Seniorenrat, der Landwirtschaft oder Barrierefrei LE geplant. Außerdem soll eine Online-Beteiligung erfolgen. Alle wichtigen Informationen, Einblicke in den Prozess sowie aktuelle Entwicklungen sollen auf einer eigenen Unterseite auf der städtischen Website transparent kommuniziert werden.

Weitere Themen

Bei Filderstadt-Plattenhardt: Unfall auf B27 sorgt für Chaos im Berufsverkehr Richtung Stuttgart

Bei Filderstadt-Plattenhardt Unfall auf B27 sorgt für Chaos im Berufsverkehr Richtung Stuttgart

Vier Fahrzeuge kollidieren am Dienstagmorgen auf der B27 bei Plattenhardt in Fahrtrichtung Stuttgart. Verkehrsteilnehmer brauchen Geduld im Berufsverkehr.
Von Matthias Kapaun
Brennpunkt Esslinger Bahnhof: Hat der Trinkertreff die Sicherheit erhöht oder die Szene verlagert?

Brennpunkt Esslinger Bahnhof Hat der Trinkertreff die Sicherheit erhöht oder die Szene verlagert?

Seit einem Jahr gibt es am Esslinger Bahnhof einen Treffpunkt für Menschen aus dem Obdachlosen- und Trinkermilieu. Was hat sich seitdem verändert?
Von Petra Pauli
Nürtingen: Nostalgie auf dem Teller – besondere Gastro-Events geplant

Nürtingen Nostalgie auf dem Teller – besondere Gastro-Events geplant

Alte Rezepte für Hausmannskost sucht der Nürtinger Gastronom Martin Dahl. In seinem Bistro soll mehr traditionell gekocht werden – zusammen mit Gästen.
Von Corinna Meinke
Zieglerstüble in Musberg: Diese Wirtin wird bald 85 – und schmeißt den Laden alleine

Zieglerstüble in Musberg Diese Wirtin wird bald 85 – und schmeißt den Laden alleine

Christel Lorenz wird bald 85 und führt ihre Gaststätte Zieglerstüble in Musberg allein. Eine Speisekarte oder eine Homepage gibt es nicht – das rustikale Lokal gilt als Geheimtipp.
Von Caroline Holowiecki
Esslinger Norden: Zwei Verdächtige gefasst – Fahrzeuge beschmiert und in Brand gesetzt

Esslinger Norden Zwei Verdächtige gefasst – Fahrzeuge beschmiert und in Brand gesetzt

Zwei jugendliche Tatverdächtige hat die Polizei in Esslingen gefasst. Sie sollen im Norden der Stadt Autos beschmiert und in Brand gesetzt haben.
Von Elisabeth Maier
Unfall bei Reichenbach: Leitplanken umgeworfen – Fahrer weicht Tier aus und baut Unfall

Unfall bei Reichenbach Leitplanken umgeworfen – Fahrer weicht Tier aus und baut Unfall

Weil er an einer Baustelle ausgewichen ist, verursachte ein Autofahrer am Montag auf der B10 bei Reichenbach einen Unfall. Er touchierte Leitplanken, ein anderer fuhr darüber.
Von Elisabeth Maier
Vorfall in Leinfelden-Echterdingen: Gefährliche Körperverletzung – Fahndung bisher erfolglos

Vorfall in Leinfelden-Echterdingen Gefährliche Körperverletzung – Fahndung bisher erfolglos

Am Sonntagmorgen haben unbekannte Täter einen 21-jährigen Pforzheimer in Leinfelden angegriffen. Die Polizei ermittelt.
Von Rebecca Anna Fritzsche
Plochingen: Trauer um Gerhard Remppis: Ein Kämpfer für die Demokratie ist tot

Plochingen Trauer um Gerhard Remppis: Ein Kämpfer für die Demokratie ist tot

Der Plochinger Ehrenbürger und langjährige SPD-Politiker Gerhard Remppis wird am nächsten Dienstag, 3. März, beerdigt. Sein Leben hatte er der Allgemeinheit gewidmet.
Von Andreas Pflüger
Esslinger gegen virtuelle Gefahren: Kinder und Online-Gewalt: Damit die Cyberfalle nicht zuschnappt

Esslinger gegen virtuelle Gefahren Kinder und Online-Gewalt: Damit die Cyberfalle nicht zuschnappt

Gewalt, Pornografie, Hasskommentare: Im Internet lauern viele Gefahren – auch für Kinder und Jugendliche. Esslinger Eltern wollen etwas gegen diese Cyberrisiken tun.
Von Simone Weiß
KI schreibt in Deizisau mit: Die künstlich intelligente Protokollantin des Gemeinderats

KI schreibt in Deizisau mit Die künstlich intelligente Protokollantin des Gemeinderats

Der Gemeinderat in Deizisau lässt seine Sitzungen von einer künstlichen Intelligenz protokollieren. Seitdem habe sich einiges verbessert. Und: Das Programm versteht schwäbisch.
Von Lena Fux
Weitere Artikel zu Klima Mobilität Auto Fahrrad Leinfelden-Echterdingen
 
 