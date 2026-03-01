Verkehr in Leinfelden-Echterdingen: Fuß- und Radverkehrskonzept – braucht es zusätzlich den Klimamobilitätsplan?

Noch ein Konzept? 388 000 Euro möchte Leinfelden-Echterdingen für seinen Klimamobilitätsplan (KMP) bis zum Jahr 2028 ausgeben. Der Technische Ausschuss stellte sich während seiner jüngsten Sitzung einstimmig hinter diese Idee und gab 114 000 Euro im Nachtragshaushalt 2026 frei. Das noch zu erarbeitende Strategiepapier soll die Stoßrichtung für die Verkehrsentwicklung in den kommenden Jahren, vielleicht Jahrzehnten vorgeben. Neben dem Fußgänger- und Radverkehr wird es dabei auch um die U5-Verlängerung, die Nord-Süd-Straße, die Nordspange und den innerörtlichen Autoverkehr gehen. Offene Fragen gibt es in Leinfelden-Echterdingen genug zu klären.