Verkehr in Leonberg

Der Vorstoß der FDP hat Charme und könnte zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.

Thomas K. Slotwinski 31.08.2024 - 07:37 Uhr

Eine großflächige Umfahrung von Leonberg war im Kommunalwahlkampf ein großes Thema. Allerdings nicht in den Wochen vor dem 9. Juni 2024, sondern vor fünf Jahren. Damals hatte der Freie Wähler Johannes Frey, von Haus aus Architekt, eine Variante entwickelt, die von der A 8 bei Leonberg-West an Höfingen vorbei nach Ditzingen führen sollte: die Nordwestumfahrung. So würde nicht nur die Innenstadt entlastet, sondern auch Höfingen und Gebersheim.