Verkehr in Ludwigsburg: Kann das gut gehen? Radler und Fußgänger teilen sich Gehweg am Fuchshof

Es ist nicht so, dass man als Fußgänger oder Radler in der Ludwigsburger Fuchshofstraße permanent um sein Leben fürchten müsste. Doch insbesondere auf dem Gehweg zwischen der Grundschule und der Kletterhalle spielen sich bisweilen haarsträubende Szenen ab. Man sieht Radler, die mit hauchzartem Abstand an Spaziergängern vorbeirauschen. Oder beobachtet Biker, die selbst bei geringer Geschwindigkeit eine Vollbremsung hinlegen müssen, weil der Fußgänger vor ihnen urplötzlich einen Schlenker macht – um zum Beispiel Kurs auf sein am Straßenrand geparktes Auto zu nehmen.