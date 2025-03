An zwei Knotenpunkten in Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist der Belag sehr marode. Eine Sanierung steht in Aussicht, doch der Verkehr muss dann großräumig umgeleitet werden.

Christian Kempf 11.03.2025 - 06:00 Uhr

Schon mehrfach haben die Marbacher Stadträte den Zustand des Fahrbahnbelags zwischen der Kreuzung am Bahnhof und dem einige Meter weiter oben gelegenen Knotenpunkt vor dem Kaufland beklagt. Zuletzt wieder Barbara Eßlinger (Die Grünen) im Ausschuss für Umwelt und Technik. „Die Schlaglöcher sind für Fahrradfahrer eine Zumutung. Das ist einfach gefährlich“, sagte sie und fragte in Richtung Rathausspitze, wann das Land endlich eine Sanierung in Angriff nehme wolle. Die Antwort hat sie und die Kollegen in der Runde wenig erfreut.