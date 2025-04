Seit Ende April ist die Hauptkreuzung in Mühlhausen an der Überfahrt von der Aldinger Straße zur Mönchfeldstraße gesperrt. Der Grund: Die Ampelanlage ist defekt.

Iris Frey 30.04.2025 - 14:53 Uhr

Autofahrer, die aus Stuttgart nach Mühlhausen in die Mönchfeldstraße fahren möchten, müssen derzeit einen längeren Umweg in Kauf nehmen. Denn die Kreuzung ist entlang der Gleise gesperrt. Wie Joachim Streubel vom Tiefbauamt im Bezirksbeirat erklärte, ist in dem Kreuzungsbereich Aldinger Straße/Mönchfeldstraße die Ampelanlage defekt. Autofahrer müssen deshalb derzeit geradeaus Richtung Remseck fahren und beispielsweise am Hauptklärwerk wenden. Noch sei die Ausschilderung nicht komplett. Streubel bedauerte, dass fälschlicherweise Autofahrer auf Höhe des Schnellimbissrestaurants einfach wenden würden. Das sei nicht erlaubt und auch für viele längere Fahrzeuge nicht möglich und dadurch würden sich gefährliche Wendemanöver ergeben.