Zur Demo beim CSD erwarten die Veranstalter am Samstag so viele Teilnehmer wie nie zuvor. Die Stadt sperrt dafür einige Straßen, Radfahrer und Linienbusse werden umgeleitet – und auch der Schienenersatzverkehr wegen der S-Bahnsperrung ist betroffen.

Für die große Parade im Rahmen des Christopher Street Day (CSD) am Samstag, 27. Juli werden zahlreiche Straßen in der Stuttgarter Innenstadt gesperrt. Linienbusse und Radfahrer müssen sich einen neuen Weg suchen. Die Sperrung betrifft die Route des Demonstrationszuges, der an der Rotebühlstraße beginnt und dann via Rotebühlplatz, Eberhardstraße, Marktplatz, Münzstraße und Planie auf dem Schlossplatz seinen Abschluss findet.

Strecke von 6 Uhr an für Autos gesperrt

Die Strecke ist für Autos am Samstagmorgen von 6 Uhr an gesperrt. Auch Abschnitte der Paulinenstraße und der Fritz-Elsas-Straße seien davon betroffen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. „Die An- und Abfahrt zu den beziehungsweise von den Parkhäusern oder Grundstücken, die an der Umzugsstrecke liegen, ist nicht möglich“.

Lesen Sie auch

Fahrradfahrer, die auf der Hauptradroute 1 unterwegs sind, müssen im Abschnitt zwischen der Tübinger Straße, Höhe Cottastraße, und der Holzstraße, Höhe Marktstraße, von 6 bis 17 Uhr einer beschilderten Umleitung folgen. Auch Busse der Stuttgarter Straßenbahnen sind betroffen. Die Linien 41, 42, 43, 44 und 92 können die Haltestellen Wilhelmsbau, Rotebühlplatz/Stadtmitte sowie Schlossplatz nicht bedienen und steuern stattdessen Ersatzhaltestellen an.

Auch Sonderbuslinie wird umgeleitet

Die Stadt rät zu einem Blick in die elektronische Auskunft der VVS. Und auch die Sonderbuslinie, die wegen der am Samstag beginnenden Sperrung der S-Bahnstammstrecke unterwegs ist, wird umgeleitet. Sie fährt nach Angaben eines Bahnsprechers am Samstag in der Zeit von 6 bis 20 Uhr ohne Halt zwischen Hauptbahnhof und Universität. Die Stopps an den Haltestellen Stadtmitte (Wilhelmsbau/Büchsenstraße),Feuersee, Schwabstraße und Westbahnhof entfallen.