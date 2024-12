Fußgänger haben nun einen neuen Überweg an der Schwabstraße

Verkehr in Stuttgart

Ungefährlich war es nicht: Offenbar haben immer wieder Leute auf dem schnellsten Weg die Rotebühlstraße in Stuttgart gequert. Für sie gibt es nun eine legale und vor allem sichere Alternative.

An der Kreuzung Rotebühl-/Schwabstraße gibt es einen neuen Überweg. Bisher könnte man an dem Knotenpunkt an drei Ampeln zu Fuß die Straße überqueren, nun sind es vier.