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Verkehr in Stuttgart Leuzeknoten am Wochenende gesperrt

Verkehr in Stuttgart: Leuzeknoten am Wochenende gesperrt
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Bereits bei der letzten Sperrung wurde im Vorfeld auf die Sperrung des Leuzeknotens hingewiesen. Foto: Sebastian Steegmüller

Nach dem Umbau des wichtigen Verkehrsknotenpunkts der B10 und B14 wird der Brandschutz in den Tunnelröhren überprüft.

Nicht erst seit dem verheerenden Brand im Engelbergtunnel, bei dem ein Auflieger eines Sattelzuges mit technischen Geräten Feuer fing, ist klar, wie wichtig der Brandschutz vor allem auch bei Straßentunneln ist. Insofern steht neben weiteren Asphaltarbeiten auch die endgültige Abnahme der Betriebstechnik am Leuzeknoten an. Dafür muss der Zusammenschluss von B10 und B14 neben dem namensgebenden Mineralbad an der Gemarkungsgrenze zwischen Bad Cannstatt und Stuttgart-Ost am Wochenende, 20. bis 23. März, gesperrt werden.

 

Letzte Tests zum Umbau des Leuzeknotens

Es sind die abschließenden Arbeiten des seit nunmehr zehn Jahren dauernden Umbaus der mit rund 120.000 Fahrzeugen am Tag wichtigen Verkehrsdrehscheibe im Neckartal. Das untrennbar mit dem Rosensteintunnel verbundene Projekt, ist laut Aussagen der Stadt mit Kosten von rund 495,5 Millionen Euro das größte Straßenbauvorhaben, das Stuttgart je am Stück gebaut hat. Ziel der Stadt ist es, für einen besseren Verkehrsfluss zu sorgen – damit der Leuzeknoten nicht mehr zur „Staufalle“ wird.

Doch bis dahin müssen die Verkehrsteilnehmer noch einmal Einschränkungen in Kauf nehmen. Von Freitag, 20. März, 22 Uhr, bis Montag, 23. März, 5 Uhr, ist die B10 zwischen dem Schwanenplatztunnel und der Poststraße in Fahrtrichtung Esslingen gesperrt. Der Verkehr wird aus der Stuttgarter Innenstadt über den Wagenburgtunnel umgeleitet. Hintergrund sind die letzten Asphaltarbeiten auf diesem Abschnitt. Im Anschluss sind dann alle endgültigen Fahrspuren am Leuzeknoten fertiggestellt. Lediglich die Begrünung der ehemaligen Baustellenflächen sollen sich noch bis ins Jahr 2027 ziehen.

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Aber nicht nur die B10 in Fahrtrichtung Esslingen ist von den abschließenden Arbeiten betroffen, Für die endgültige Abnahme der Betriebstechnik, zu der auch der Brandschutz zählt, müssen alle Tunnelröhren in der Nacht auf Sonntag, 22. März, von 21 bis 6 Uhr, sowie auf Montag, 23. März, von 21 bis 5 Uhr, komplett gesperrt werden. Der gleiche Sperrungszeit wiederholt sich am Wochenende, 29./30. März. Aufgrund von vorbereitenden Maßnahmen, kann es aber auch bereits zuvor zu vereinzelten, nächtlichen Sperrungen kommen. Da zur Abnahme der Betriebstechnik auch Lüftungstests zählen, könnte es auch zu einer kleinen Rauchentwicklung kommen – Anwohner müssen daher nicht einen Ernstfall wie im Engelburgtunnel befürchten.

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