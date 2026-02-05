In den kommenden Wochen sperrt die Stadt einige Straßen zum Schutz für die Amphibien auf dem Weg zu ihren Laichgewässern. Auch Helfer werden noch gesucht.
„Achtung Krötenwanderung“ heißt es in den kommenden Wochen und Monaten wieder an verschiedenen Stellen in der Landeshauptstadt. Denn im Frühling machen sich tausende Amphibien wie Erdkröten, Grasfrösche, Bergmolche oder auch Feuersalamander wieder auf ihren Weg zu den Laichgewässern. In Gebieten mit erhöhtem Aufkommen gelten daher besondere Regelungen.