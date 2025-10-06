Alle zweieinhalb Minuten kommt es im Schnitt zu einem Wildunfall. Dass wirklich jeder davon gemeldet wird, ist Jägerinnen und Jägern ein Anliegen. Suchhunde sollen die verletzten Tiere dann aufspüren.

dpa 06.10.2025 - 07:40 Uhr

Osnabrück - Der Deutsche Jagdverband appelliert an Autofahrer, jeden Wildunfall der Polizei zu melden. "Oft schleppen sich verletzte Tiere ins Unterholz. Jägerinnen und Jäger können sie dort mit speziell ausgebildeten Hunden finden und das Leiden beenden", sagte Verbandspräsident Helmut Dammann-Tamke der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dem Verband zufolge kommt es im Schnitt alle zweieinhalb Minuten zu einem Wildunfall.