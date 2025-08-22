Nahe der Niagarafälle verunglückt ein Touristenbus - es gibt Tote.
22.08.2025 - 21:48 Uhr
Buffalo - Beim Unfall eines Tourbusses mit Besuchern der Niagarafälle sind in den USA mehrere Menschen getötet worden - darunter auch ein Kind. Es gebe zudem mehrere Eingeschlossene und zahlreiche Verletzte, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Der Bus sei von der weltweit bekannten Touristen-Attraktion kommend wohl auf dem Weg nach New York City gewesen. Es gab zunächst keine Hinweise, dass es sich um Touristen aus Europa gehandelt haben könnte.