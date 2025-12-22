Nach langer Sperrung rollt der Verkehr auf der wichtigen Nord-Süd-Verbindung wieder: Die neue Brücke auf der A45 ist freigegeben – Merz lobt das schnelle Bauprojekt und dankt allen Beteiligten.
Lüdenscheid - Mehr als vier Jahre nach der plötzlichen Sperrung ist die Rahmedetalbrücke auf der A45 im Sauerland wieder offen: Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Montag einen ersten Teil-Neubau an der wichtigen Nord-Süd-Verbindung freigegeben. Zusammen mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (beide CDU) schnitt Merz ein symbolisches Band durch. Kurz darauf sollte der Verkehr auf der für 170 Millionen Euro neu gebauten Brücke nach der Freigabe der Polizei wieder rollen.