Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?

dpa 27.09.2025 - 02:08 Uhr

Neumünster - Weil sich in einem Eurocity-Zug mehrere Personen mit Schusswaffen aufhalten sollen, ist ein Bahnhof in Schleswig-Holstein gesperrt. Nach einem Hinweis hätten die Beamten den Zug mit rund 200 Passagieren an Bord in Neumünster angehalten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Derzeit werde der Zug, der auf dem Weg nach Dänemark sei, durchsucht. Bislang hätten die Beamten aber noch keinen Verdächtigen mit Waffe gefunden.