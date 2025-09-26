Mehrere Länder drängen auf ein Rauchverbot im Auto mit Kindern. Die Polizei-Gewerkschaft hält Kontrollen für schwierig – weshalb?
Berlin - Mehrere Länder unternehmen im Bundesrat einen neuen Anlauf für ein Rauchverbot im Auto im Beisein von Kindern - die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht die Kontrolle einer möglichen Neuregelung skeptisch. "Ein Rauchverbot im Auto wirkt nur, wenn es intensiv durch die Polizei kontrolliert wird", sagte der GdP-Vorsitzende Jochen Kopelke der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Solche Kontrollen könnten gut im Polizeialltag erfolgen, wenn wir endlich mehr Polizei auf der Straße haben."