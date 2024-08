Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen sind fast vorbei, viele Menschen kommen aus dem Urlaub zurück. An den Flughäfen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes wurde es daher am Wochenende voll.

dpa 18.08.2024 - 14:56 Uhr

Düsseldorf - Kurz vor dem Ende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen sind an den größten Flughäfen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes am Wochenende Zehntausende Reiserückkehrer gelandet. Die Schule startet in NRW am Mittwoch wieder.