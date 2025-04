Nahe des Südportals des Engelbergtunnels prallen am frühen Dienstagabend in Richtung Stuttgart/Karlsruhe vier Fahrzeuge ineinander. Laut Polizei ist ein Lkw-Fahrer flüchtig.

Ein Unfall hat am Dienstagnachmittag den Engelbergtunnel bei Leonberg lahmgelegt. Um 17.15 krachten in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe insgesamt vier Fahrzeuge ineinander. Beteiligt waren zwei Autos – ein BMW und ein Opel –, ein Motorrad und ein Lastwagen, der sich laut Polizeiangaben von der Unfallstelle auf Höhe des Südportals entfernt haben soll. Der Tunnel wurde daraufhin laut Polizei vorsorglich gesperrt.

Über die Zahl der Verletzten und die Höhe des Schadens liegen derzeit noch keine Informationen vor. Gut 20 Minuten nach dem Zusammenstoß war die Unfallstelle geräumt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Wenig später sollte der Tunnel auch wieder befahrbar sein. Aufgrund der Sperrung entstanden im Feierabendverkehr abermals lange Staus.

Schon in der vergangenen Woche war der Tunnel zweimal gesperrt: Am Montag vor einer Woche waren zwei Autos gegen die sich schließenden Schranken geprallt. Bei Wartungsarbeiten hatte sich der Mechanismus zur Tunnelsperrung in Gang gesetzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Am vergangenen Donnerstag waren die Röhren erneut dicht, schon damals mitten im Feierabendverkehr. Auslöser in diesem Fall war laut Petra Hentschel, Pressesprecherin der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, ein fehlerhafter Brandalarm. Die Sperrung dauerte zwei Stunden.