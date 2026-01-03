Eine neue Auswertung zeigt, wie Tempo 30 die Lebensqualität in Innenstädten beeinflusst. Doch nicht überall wird die Geschwindigkeit so begrenzt.
03.01.2026 - 06:15 Uhr
Berlin - Tempo 30 auf Straßen führt laut einer Studie zu weniger Unfällen und in der Regel dauert die Fahrt trotz geringerer Geschwindigkeit kaum länger. Das teilte die Björn-Steiger-Stiftung mit und kommt nach einer Untersuchung von 14 Städten zu dem Ergebnis: Eine flächendeckende Einführung einer solchen Geschwindigkeitsbegrenzung besitze ein erhebliches Potenzial, Innenstädte sicherer, gesünder und lebenswerter zu gestalten.