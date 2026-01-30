Bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 wurden «sprengstoffverdächtige Gegenstände» entdeckt. Die Polizei sperrte die Autobahn und nahm zwei Personen vorläufig fest. Was bislang bekannt ist.
30.01.2026 - 08:23 Uhr
Wiesent - Die Polizei hat die Autobahn 3 im Landkreis Regensburg nach einem möglichen Fund von Sprengstoff komplett gesperrt. Auslöser war eine nächtliche Verkehrskontrolle zwischen den Ausfahrten Wiesent und Wörth, bei der die Beamten in einem Wagen "sprengstoffverdächtige Gegenstände" fanden.