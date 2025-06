Die Kosten fürs Führerschein-Machen sind stark gestiegen. Die neue Bundesregierung hat versprochen, gegenzusteuern. Wie soll das gehen?

dpa 20.06.2025 - 11:46 Uhr

Berlin - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder will Führerscheine in Deutschland bezahlbarer machen. Der CDU-Politiker sagte in einem Videointerview der Deutschen Presse-Agentur: "Der Führerschein ist in den letzten Jahren sehr, sehr teuer geworden. 4.000 oder 4.500 Euro für einen Führerschein ist sehr, sehr viel Geld." Der Führerschein sei aber immer noch wichtig für viele Menschen in Deutschland. "Deshalb müssen wir schauen, wo können wir Kosten dämpfen."