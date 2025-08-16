Bei einem schweren Autounfall im nordrhein-westfälischen Kürten sind am frühen Morgen vier junge Mitfahrer im Alter von 14, 16 und 19 Jahren ums Leben gekommen. Der 16-jährige Fahrer sei schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Rheinisch-Bergischen Kreises.

dpa 16.08.2025 - 12:33 Uhr

Kürten - Bei einem schweren Autounfall im nordrhein-westfälischen Kürten sind am frühen Morgen vier junge Mitfahrer im Alter von 14, 16 und 19 Jahren ums Leben gekommen. Der 16-jährige Fahrer sei schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Rheinisch-Bergischen Kreises. Zuvor hatten der WDR und die "Bild"-Zeitung berichtet.