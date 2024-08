Mit welchen Verkehrsmitteln sind die Ditzinger innerhalb ihrer Stadt unterwegs? Eine Untersuchung gibt Antworten – und zeigt Defizite auf.

Franziska Kleiner 08.08.2024 - 17:05 Uhr

Die Heimerdinger fahren am häufigsten mit dem Auto, die Bürger der Ditzinger Kernstadt am wenigsten. Die Kernstadtbewohner wiederum sind am häufigsten zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. Im Ortsteil Schöckingen hingegen sind die Menschen am häufigsten mit dem öffentlichen Personennahverkehr – in diesem Fall dem Bus – unterwegs.