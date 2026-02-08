 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Stadtbahn-Haltestelle wird abgebaut

Verkehrsberuhigung in Stuttgart Stadtbahn-Haltestelle wird abgebaut

Verkehrsberuhigung in Stuttgart: Stadtbahn-Haltestelle wird abgebaut
1
Die nicht mehr genutzte Haltestelle der U1 wird abgebaut. Die Schienen bleiben erhalten. Foto: Alexander Müller

Die Stuttgarter Straßenbahnen entfernen die nicht mehr genutzten Bahnsteige am Augsburger Platz in Bad Cannstatt. Eine Chance für den Umbau zum vollwertigen Verkehrsknoten?

Der Umbau des Augsburger Platzes in Bad Cannstatt zu einem echten Verkehrsknoten wird seit Jahrzehnten diskutiert. Ein erster kleiner Schritt dazu wird nun in Angriff genommen. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) hat den Abbruch der nicht mehr benötigten Stadtbahnhaltestelle der U1 ausgeschrieben. Sollte sich zeitnah eine Firma finden, könnten die Arbeiten bereits im März beginnen und bis Ende Juli abgeschlossen sein, so der Plan. Es ist die Voraussetzung für die Umgestaltung des wichtigen Verkehrsknotenpunktes in Bad Cannstatt. Möglich wäre dies 2029, wenn die Instandsetzung der Brücke über die Gnesener Straße am Augsburger Platz geplant ist.

 

Haltestelle wurde um rund 130 Meter verlegt

Bereits seit Februar vergangenen Jahres ist die neue Haltestelle am Augsburger Platz im Einsatz. Um die Kapazität der Stadtbahnlinie U1 zu erhöhen, wurde diese um rund 130 Meter verlegt und doppelt so lang wie bisher wieder aufgebaut. Ende diesen Jahres sollen dann 80 Meter lange Züge auf der stark ausgelasteten Verbindung zwischen Fellbach und Stuttgart-Süd im Einsatz sein. Seitdem wird die bisherige Haltestelle auf dem Augsburger Platz nicht mehr benötigt. Nun werden „die Bahnsteige zurückgebaut“, erklärte eine SSB-Sprecherin. Auch die Haltestellenzugänge verschwinden, die Unterführung bleibt erhalten. Eine Sperrung der Nürnberger/Waiblinger Straße sei nicht notwendig.

Auch die Treppenaufgänge zur Haltestelle werden zurückgebaut. Foto: Alexander Müller

Dadurch wird viel Platz gewonnen – auch für einen möglichen Umbau des Augsburger Platzes zu einem vollwertigen Verkehrsknoten. Denn dazu hat sich die Kreuzung an der wichtigen Einfallstraße aus dem Stuttgarter Nordosten seit ihrer Einweihung 1965 durch den damaligen Oberbürgermeister Arnulf Klett nicht entwickelt. Was bis heute fehlt: Von Cannstatt kommend eine Abbiegemöglichkeit in Richtung Münster, Mühlhausen oder zum Hallschlag sowie von Fellbach kommend nach Untertürkheim. Aus Kostengründen hatten die Verkehrsplaner vor 60 Jahren darauf verzichtet.

Verkehrsberuhigung für angrenzende Wohngebiete

Weitere Jahrzehnte sollen sich die Stadtplaner nun aber keine Zeit mehr lassen. Vielmehr soll mit dem Umbau gleichzeitig mit der geplanten Instandsetzung der Brücke begonnen werden. Das hatten gleich sieben Fraktionen im Stuttgarter Gemeinderat bereits vor knapp einem Jahr gefordert. Der Augsburger Platz habe eine enorme Bedeutung im Verkehrsstrukturplan Bad Cannstatt und müsse daher in der Verkehrsplanung deutlich priorisiert werden. Eine für die Stadträte denkbare Variante sei ein Kreisverkehr.

Unsere Empfehlung für Sie

Nahverkehr in Stuttgart: Warum manche Stadtbahnen nur noch ein „U“ anzeigen

Nahverkehr in Stuttgart Warum manche Stadtbahnen nur noch ein „U“ anzeigen

Ohne Liniennummer, nur mit einem „U“: Die SSB kennzeichnen bestimmte Stadtbahnfahrten neu. Dahinter steckt kein Technikfehler, sondern ein Konzept für mehr Klarheit im Netz.

Durch den Umbau könnten nicht nur „die angrenzenden Wohngebiete vom Autoverkehr entlastet werden“, so ein Stadtsprecher, sondern auch „weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Bad Cannstatt umgesetzt werden“. Geht es nach dem Willen des Gemeinderats könnte dies bereits 2029 beginnen, wenn nicht wie vor 60 Jahren wieder das nötige Geld fehlt.

Weitere Themen

Stromausfall: Zum dritten Mal in einer Woche – Teil von Stuttgart-Feuerbach erneut ohne Strom

Stromausfall Zum dritten Mal in einer Woche – Teil von Stuttgart-Feuerbach erneut ohne Strom

Am Sonntagabend kommt es im Stuttgarter Stadtbezirk Feuerbach zum dritten Mal innerhalb einer Woche zu einem Stromausfall – für 34 Minuten. Die Ursache ist dieses Mal eine andere.
Von Florian Dürr
Freundeskreis von Gauthier Dance: 343 neue Friends und First Friends: Fans von Gauthier Dance setzen Zeichen

Freundeskreis von Gauthier Dance 343 neue Friends und First Friends: Fans von Gauthier Dance setzen Zeichen

Die Theaterhaus-Tanzkompanie Gauthier Dance verzeichnet einen großen Zuwachs an Förderern. Susanne Seeger ist ein First Friend der ersten Stunde und erklärt, was sie motiviert.
Von Andrea Kachelrieß
Neue Kirchenprojekte in Feuerbach: Warum Pfarrer Keil gar nicht genug Holz-Männle haben kann

Neue Kirchenprojekte in Feuerbach Warum Pfarrer Keil gar nicht genug Holz-Männle haben kann

In der Evangelischen Kirchengemeinde Feuerbach herrscht Aufbruchstimmung: Unter dem Motto „Wir bauen auf“ wirbt sie gleich für zwei Bauprojekte – und konnte dafür die IBA gewinnen.
Von Jan Sellner
Regelungen in Stuttgart: Wenn der Supermarkt-Parkplatz zur Kostenfalle wird

Regelungen in Stuttgart Wenn der Supermarkt-Parkplatz zur Kostenfalle wird

Die Regelungen auf deutschen Supermarkt-Parkplätzen sind ein Flickenteppich – auch in Stuttgart. Wer nicht aufpasst, zahlt schnell drauf. Wovor die Verbraucherzentrale warnt.
Von Lea Krug
Nach ASB-Kündigung in Stuttgart: Betroffene Schulbegleiterin: „Dachte, das ist ein schlechter Scherz“

Nach ASB-Kündigung in Stuttgart Betroffene Schulbegleiterin: „Dachte, das ist ein schlechter Scherz“

150 Schulbegleitungen des ASB Stuttgart sind seit Donnerstag freigestellt, darunter Daniela F.. Sie sorgt sich nun um ihren Schützling. Am Dienstag protestiert sie im Rathaus.
Von Viola Volland
Umzug durch die Innenstadt: Am Faschingsdienstag werden Busse in Stuttgart umgeleitet

Umzug durch die Innenstadt Am Faschingsdienstag werden Busse in Stuttgart umgeleitet

Tausende Narren ziehen am 17. Februar 2026 durch die Landeshauptstadt. Von 10 bis 17.30 Uhr sind zahlreiche SSB-Buslinien betroffen. Der Überblick über Änderungen.
Von Sebastian Steegmüller
Unfall in Stuttgart-Ost: Lkw und Renault stoßen im Schwanenplatztunnel zusammen

Unfall in Stuttgart-Ost Lkw und Renault stoßen im Schwanenplatztunnel zusammen

Am Montagvormittag kommt es in Stuttgart-Ost im Schwanenplatztunnel zu einem Unfall. Ein Lkw und ein Renault stoßen zusammen. Was bisher bekannt ist.
Von Gülay Alparslan
Flughafen Stuttgart: Ryanair-Maschine muss außerplanmäßig in Stuttgart landen

Flughafen Stuttgart Ryanair-Maschine muss außerplanmäßig in Stuttgart landen

Eigentlich ist nachts kein Flugbetrieb am Stuttgarter Flughafen erlaubt. Doch ein medizinischer Notfall zwingt am Wochenende eine Ryanair-Maschine zur Landung in Stuttgart.
Von Florian Dürr
Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Auch Wilhelma betroffen – wo am Montag in Stuttgart gestreikt wird

Warnstreiks im öffentlichen Dienst Auch Wilhelma betroffen – wo am Montag in Stuttgart gestreikt wird

An diesem Montag gibt es erneut Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Betroffen ist auch Stuttgart. Wo mit Einschränkungen zu rechnen ist.
Von unserer Redaktion
Stuttgart-Mitte: Verdacht auf K.-o.-Tropfen in Club am Rotebühlplatz – sieben Verletzte

Stuttgart-Mitte Verdacht auf K.-o.-Tropfen in Club am Rotebühlplatz – sieben Verletzte

In der Nacht zum Sonntag wurden in einem Club in Stuttgart-Mitte mehrere Personen verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass dabei möglicherweise K.-o.-Tropfen im Spiel waren.
Von Gülay Alparslan
Weitere Artikel zu Stuttgart Stuttgarter Straßenbahnen Augsburger Platz SSB Infografik
 
 