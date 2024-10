Nach mehreren schweren Unfällen, die sich in diesem Jahr in der Kappelbergstraße ereignet haben, werden nicht nur im Bezirksbeirat die Rufe nach Tempo 30 wieder lauter. Aus Sicht der Verwaltung besteht jedoch kein Handlungsbedarf.

Sebastian Steegmüller 28.10.2024 - 14:29 Uhr

Linienbusse, Lastwagen, Autos. Auf der Kappelbergstraße, die den Untertürkheimer Ortskern mit Luginsland und Fellbach verbindet, geht es häufig eng zu. So eng, dass sich eine junge Mutter in einer Gelben Karte an die Stadt gewandt und sogar mit einer Klage gedroht hat, sollte nichts passieren. Ihre Kritik: viel zu schmale Gehwege und viel zu hohe Geschwindigkeiten. Die Stadt hat bereits reagiert und an mehreren Stellen breite durchgezogene Linien am Fahrbahnrand anbringen lassen, damit Fußgänger mehr Abstand zu den anderen Verkehrsteilnehmer haben. Darüber hinaus wird untersucht, ob der Gehweg im Rahmen der Modernisierung der Ampelanlage zur Großglocknerstraße verbreitert werden kann. Dieser Schritt folgt aber wohl erst im Jahr 2027, sobald andere Straßenarbeiten abgeschlossen worden sind. Für die Anwohnerin ist das alles nicht genug. „Die Situation hat sich nicht entspannt. Vor allem die Busse überfahren die Linie regelmäßig. Mit einem Kinderwagen ist es dort sehr gefährlich“, sagt die 38-jährige Mutter, die genervt ist, weil sie immer wieder vertröstet worden sei. „Es muss endlich etwas passieren.“