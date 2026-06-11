Weil ein defektes Automatikauto sich nicht bewegen lässt, ist der untere Teil der Poststraße über eine Stunde dicht. Eine örtliche Besonderheit verschlimmert die Situation.
11.06.2026 - 15:08 Uhr
Es sei eine „Shit Situation“, sagt der englisch mit osteuropäischem Akzent sprechende Mann in Arbeitskleidung, der an diesem Mittwochmittag gerade für ein mittleres Verkehrschaos auf dem unteren Abschnitt der Böblinger Poststraße sorgt. Sein Ford mit Automatikschaltung sei um kurz nach 12 Uhr beim Fahren plötzlich ausgegangen.