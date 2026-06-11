Weil ein defektes Automatikauto sich nicht bewegen lässt, ist der untere Teil der Poststraße über eine Stunde dicht. Eine örtliche Besonderheit verschlimmert die Situation.

Es sei eine „Shit Situation“, sagt der englisch mit osteuropäischem Akzent sprechende Mann in Arbeitskleidung, der an diesem Mittwochmittag gerade für ein mittleres Verkehrschaos auf dem unteren Abschnitt der Böblinger Poststraße sorgt. Sein Ford mit Automatikschaltung sei um kurz nach 12 Uhr beim Fahren plötzlich ausgegangen.

Als er versucht habe, das Auto von der Straße zu bewegen, habe es sofort blockiert. „Wir haben alles versucht, aber die automatische Handbremse macht zu. Da haben wir keine Chance“, sagt ein Polizist, der mit weiteren Kollegen den Verkehr regelt.

Dummerweise steht der Ford nämlich schräg auf der Straße und obwohl zur anderen Seite hin eigentlich noch genug Platz wäre, kommen die Busse nicht vorbei. Der Grund sind die rot-weißen Trennsperren am Rande des Fahrradwegs. Die sogenannten „Frankfurter Hüte“ sollen verhindern, dass Fahrzeuge auf dem Radweg parken.

Vom Elbenplatz bis zum Seestudio staute sich der Verkehr. Foto: Langner

Nun verhindern sie unglücklicherweise auch die Durchfahrt von drei Linienbussen. In einem saß eine ältere Dame, die nach Waldenbuch fahren wollte. „Seit einer Dreiviertelstunde geht das schon so“, erzählt sie. Jetzt überlege sie, ob sie sich nicht ein Taxi rufen sollte. „Der Abschleppwagen ist unterwegs“, sagt der Polizist.

Die so genannten „Frankfurter Hüte“ am Radwegstreifen sind der Grund, warum die Busse nicht vorbeikamen. Foto: Langner

Bis dieser ankommt und den havarierten Ford abschleppt, vergeht aber noch eine halbe Stunde. In dieser Zeit stauen sich zwischen Elbenplatz und kurz hinter dem Seestudio-Gebäude die gestrandeten Fahrzeuge. Eine genervte Autofahrerin schrappt sich beim Versuch umzudrehen die Unterseite ihres Fahrzeugs auf. „Das ist so blöd, dass die Stadt die da hingemacht hat“, schimpft einer der Busfahrer, die in einer Gruppe zusammenstehen und rauchen.

Um zehn nach 13 Uhr trifft schließlich der ADAC-Abschleppwagen ein und hebt den Ford mit dem Kran auf seine Ladefläche. Gegen 13.20 Uhr ist der Ford endlich fort und die Straße wieder frei.