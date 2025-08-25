Am frühen Montagmorgen platzt im Kräherwald eine Wasserleitung. Die Botnanger Straße muss für mehrere Stunden gesperrt werden – ein Verkehrschaos ist die Folge.
25.08.2025 - 16:41 Uhr
Wieder einmal hat ein Wasserrohrbruch am Botnanger Sattel für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die direkte Verbindung zwischen dem Stuttgarter Westen und dem Stadtbezirk Botnang war am Montagvormittag für Stunden unterbrochen. Verkehrsteilnehmer mussten lange Umwege über Feuerbach oder den Schattenring in Kauf nehmen. Auf die Stadtbahnen zu setzen, war keine Alternative, da derzeit die Haltestelle Vogelsang saniert wird und die Stuttgarter Straßenbahnen AG auf einen Schienenersatzverkehr setzt. Die Busse standen aber ebenfalls im Stau.