Am frühen Montagmorgen platzt im Kräherwald eine Wasserleitung. Die Botnanger Straße muss für mehrere Stunden gesperrt werden – ein Verkehrschaos ist die Folge.

Wieder einmal hat ein Wasserrohrbruch am Botnanger Sattel für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die direkte Verbindung zwischen dem Stuttgarter Westen und dem Stadtbezirk Botnang war am Montagvormittag für Stunden unterbrochen. Verkehrsteilnehmer mussten lange Umwege über Feuerbach oder den Schattenring in Kauf nehmen. Auf die Stadtbahnen zu setzen, war keine Alternative, da derzeit die Haltestelle Vogelsang saniert wird und die Stuttgarter Straßenbahnen AG auf einen Schienenersatzverkehr setzt. Die Busse standen aber ebenfalls im Stau.

Nach Angaben einer Sprecherin der Netze BW Wasser GmbH ist gegen 2.15 Uhr im Kräherwald nahe der Botnanger Straße eine Wasserleitung geplatzt. Wie bei einem Sturzbach traten im Anschluss große Wassermengen auf Höhe des dortigen Wanderparkplatzes Metzgerbach aus, die jede Menge Erdreich und Geröll auf die Fahrbahn spülten. Augenzeugen beschrieben die Szene als „Fluss", der bis zur Stadtbahnhaltestelle Beethovenstraße reichte und sich dort in viele kleine Bäche teilte.

Jede Menge Erdreich wurde auf die Straße gespült. Foto: Andreas Rosar

„Dank des raschen Handelns durch die Betriebsmannschaft der Netze BW konnte der Wasseraustritt nach wenigen Minuten gestoppt werden“, so die Unternehmenssprecherin weiter. „Die Trinkwasserversorgung der umliegenden Haushalte war von dem Rohrbruch nicht beeinträchtigt.“ Wie es genau zu dem Defekt an der Leitung gekommen sei, werde derzeit untersucht. „Die Schadensbehebung wird zeitnah durchgeführt.“

Am Nachmittag konnte Verkehr freigegeben werden

Auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten in den frühen Morgenstunden zu den stark verunreinigten Fahrbahnen aus. „Mit unserem Gerät konnten wir nicht viel ausrichten“, sagt Daniel Anand, Sprecher der Feuerwehr Stuttgart. Daher habe man die städtische Straßenreinigung und das Tiefbauamt hinzugezogen.

Spezialfahrzeuge waren gegen 9.20 Uhr vor Ort. Laut der Netze-BW-Sprecherin konnte der Verkehr zwischen dem Botnanger Sattel und der Lindpaintnerstraße gegen 15 Uhr wieder freigegeben werden. Bis dahin war das Verkehrschaos so groß, dass Anwohner sogar die Polizei riefen.