Am Samstagnachmittag sorgt ein türkischer Hochzeitskorso in Stuttgart-Nord für Verkehrschaos. Etwa 15 Fahrzeuge blockieren die Heilbronner Straße und lösen Stau aus.
17.05.2026 - 11:17 Uhr
Ein türkischer Hochzeitskorso hat am Samstagnachmittag den Verkehr auf der Heilbronner Straße in Stuttgart-Nord ab der Mia-Seeger-Straße zum Erliegen gebracht. Wie die Polizei mitteilt, war der Korso mit etwa 15 „hochwertigen Fahrzeugen“ gegen 14.30 Uhr auf der Heilbronner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei wurden laut dem Polizeibericht türkische Fahnen geschwenkt, welche auch teilweise über den Dächern der Autos hingen.