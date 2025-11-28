Ein Diebestrio mit wertvoller Beute ist im Stuttgarter Straßenverkehr von Verkehrsfahndern erwischt worden. Die Männer kommen frei – anders als eine Ladendiebin mit 100 Euro Beute.
01.12.2025 - 17:06 Uhr
Nicht immer werden Diebe oder Einbrecher auf frischer Tat erwischt – manchmal gehen sie auch auf der Fahrt vom oder zum Tatort ins Netz. Verkehrswegefahndung nennt sich das Konzept der Polizei: Straftäter dort aufspüren, wo sie am wenigsten damit rechnen und sich am sichersten fühlen – im Stuttgarter Straßenverkehr.