Obwohl sie aus gesundheitlichen Gründen nicht sicher fahren konnte, hat sich eine 18-Jährige am Dienstag hinters Steuer gesetzt.

Von red 08.12.2022 - 10:59 Uhr

Obwohl sie aus gesundheitlichen Gründen wohl nicht in der Lage war, sicher Auto zu fahren, hat sich eine 18-Jährige am Dienstagabend in Leonberg hinters Steuer gesetzt. Sie muss sich jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Wie die Polizei berichtet, fuhr die junge Frau gegen 18.50 Uhr mit ihrem Dacia vom ADAC-Verkehrsübungsplatz kommend in Richtung Leonberg. Ein hinter ihr fahrender Zeuge bemerkte die unsichere Fahrweise der Vorausfahrenden, die im weiteren Verlauf nach rechts in die Berliner Straße abbog und bis zu einem P+R-Parkplatz weiterfuhr. Die Frau war den Aussagen zufolge in Schlangenlinien unterwegs und kam auch auf die Gegenspur ab.

Die hinzugerufene Polizei kontrollierte die Fahrerin. Aufgrund ihres Gesundheitszustands, der auf eine bestehende Krankheit zurückzuführen sei, wurde ein Rettungswagen nachgefordert. Die 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Zeugen und Geschädigte können sich telefonisch mit der Polizei Leonberg unter 0 71 52 / 60 50 in Verbindung zu setzen.