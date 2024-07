Die Scharnhauser Straße wird während der Arbeiten gesperrt. Auch die Mittlere Filderstraße ist betroffen.

Torsten Schöll 17.07.2024 - 11:03 Uhr

Im August sollen in Plieningen die Abbrucharbeiten an der Straßenbrücke über die Mittlere Filderstraße beginnen. Wie das zuständige Regierungspräsidium Stuttgart (RP) mitteilt, wird zu diesem Zweck die Scharnhauser Straße (L 1192) in Plieningen während der gesamten Arbeiten voll gesperrt. Eine Umleitung soll eingerichtet werden. Sie führt von der Ortsmitte kommend über die Filderhauptstraße und die Neuhauser Straße zur Mittleren Filderstraße und dort über die Dreifelderstraße zurück zur Scharnhauser Straße. Die Umleitung in Gegenrichtung erfolge analog.