Eine nächtliche Kontrolle endet mit einer riskanten Flucht: In Auenwald und Weissach im Tal bringt ein Autofahrer am Mittwoch einen Fußgänger in Gefahr.
17.12.2025 - 08:45 Uhr
Eine geplante Verkehrskontrolle hat in der Nacht auf Mittwoch zu einer gefährlichen Flucht geführt. Nach Angaben der Polizei sollte in Auenwald gegen Mitternacht der Fahrer eines VW zwischen den Orten Mittelbrüden und Unterbrüden kontrolliert werden. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, fuhr der Autofahrer jedoch plötzlich los, beschleunigte sein Fahrzeug stark und flüchtete in Richtung Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis).