Eine nächtliche Kontrolle endet mit einer riskanten Flucht: In Auenwald und Weissach im Tal bringt ein Autofahrer am Mittwoch einen Fußgänger in Gefahr.

Eine geplante Verkehrskontrolle hat in der Nacht auf Mittwoch zu einer gefährlichen Flucht geführt. Nach Angaben der Polizei sollte in Auenwald gegen Mitternacht der Fahrer eines VW zwischen den Orten Mittelbrüden und Unterbrüden kontrolliert werden. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, fuhr der Autofahrer jedoch plötzlich los, beschleunigte sein Fahrzeug stark und flüchtete in Richtung Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis).

In der Straße Lindenplatz in Unterweissach kam es dabei zu einer brenzligen Situation: Ein Fußgänger, der die Straße überquerte, musste nach Polizeiangaben zur Seite springen, um nicht von dem Auto erfasst zu werden. Die Fahrt endete schließlich in der Straße Brüdenwiesen, wo der Fahrer den Wagen abstellte. Er und sein Beifahrer setzten ihre Flucht zu Fuß fort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten beide Männer wenig später kontrolliert werden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Fahrer um einen 35-Jährigen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun entsprechend ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere der Fußgänger, der in Unterweissach ausweichen musste, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 0 71 91/90 90 zu melden.