26-Jähriger mit mehr als 1,4 Promille am Steuer

Verkehrskontrolle in Plüderhausen

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagmorgen hält die Polizei in Plüderhausen einen 26-Jährigen an und lässt ihn ins Röhrchen pusten – danach ist die Autofahrt für ihn zu Ende.

Chris Lederer 09.12.2024 - 16:46 Uhr

Die Polizei hat am Montagmorgen gegen 0.20 Uhr in der Jakob-Schüle-Straße in Plüderhausen einen 26-jährigen Fahrer eines VW-Passat im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt.