Am helllichten Tage hält die Polizei Ausschau nach Autofahrern, die unter Drogeneinfluss unterwegs sind – und wird fündig. Wie viele Konsumenten zieht sie raus?

Christine Bilger 01.04.2025 - 15:26 Uhr

Sind überhaupt alle, die auf einer von Stuttgarts am meisten befahrenen Ein- und Ausfallstraße unterwegs sind, fahrtüchtig? Darum hat sich die Polizei am Montagnachmittag gekümmert. Sie überwachte den Verkehr an der Heilbronner Straße. Am Parkplatz des Pragfriedhofes zog sie Autofahrer heraus, die auffällig waren. Innerhalb von zwei Stunden, von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr, erwischte sie vier Fahrer, die unter Drogeneinfluss standen. Entsprechende Schnelltests schlugen an, erläutert eine Sprecherin der Polizei. Drei von ihnen hatten offenbar Cannabis konsumiert, einer Kokain.