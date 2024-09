Verkehrskontrolle in Waiblingen

Ein 31-Jähriger flüchtet bei einer Verkehrskontrolle in Beinstein vor der Polizei und durchquert dabei die Rems. Doch der Hintergrund für die Flucht ist kein Verkehrsdelikt – im Gegensatz zu einer weiteren Flucht am Mittwoch in Burgstetten.

fro 05.09.2024 - 11:37 Uhr

Ein 31-Jähriger ist am Mittwochabend in Waiblingen-Beinstein vor der Polizei geflüchtet. Die Polizisten wollten den Mann zu seiner zweifelsfreien Identifizierung mit auf das Revier nach Waiblingen nehmen, doch der Mann nahm unvermittelt Reißaus. Seine Flucht führte, wie es im Polizeibericht heißt, durch die Rems und somit auf die andere Seite des Ufers, wo er verblieben sei. Nach etwa einer Stunde indes habe er durch eine weitere hinzugezogene Streife in Gewahrsam genommen werden können. Wie sich herausstellte, lag gegen den 31-Jährigen ein Abschiebebefehl vor.