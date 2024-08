Die Gegend um Sulzbach, vor allem die Sulzbacher Steige, ist bei Motorradfahrern sehr beliebt. Einige von ihnen scheren sich nicht sonderlich um die Sicherheit, wie nun Fotos der Polizei zeigen.

Phillip Weingand 27.08.2024 - 15:03 Uhr

In der vergangenen Woche hat die Verkehrspolizei wieder Kontrollen in Sulzbach und Umgebung durchgeführt – der Schwerpunkt lag auf Motorradfahrern. „Dabei wurden wieder gravierende Verkehrsverstöße wahrgenommen“, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen. Besonders gefährlich seien die Fahrweisen von einigen Bikern, die vor einer unübersichtlichen Kurve zwischen Berwinkel und Großerlach andere Autos und Motorräder überholten. Um deutlich zu machen, wie schlecht einsehbar die Situation in diesen Fällen war, hat die Polizei sogar – anonymisierte – Fotos von dort überholenden Motorradfahrern veröffentlicht.