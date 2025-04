Beim europaweiten sogenannten Blitzermarathon sind allein im Rems-Murr-Kreis 54 Fahrerinnen und Fahrer wegen Tempoverstößen aufgefallen. Insgesamt wurden im Kreis 514 Fahrzeuge überprüft.

Jürgen Veit 11.04.2025 - 14:38 Uhr

An diesem Mittwoch hat auch das Polizeipräsidium Aalen am europaweiten Speedmarathon teilgenommen und deshalb verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Allein im Rems-Murr-Kreis waren 54 Verkehrsteilnehmer schneller als erlaubt unterwegs gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.