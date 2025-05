Pokalfeier auf dem Schlossplatz, dazu die Sperrungen für den 32. Stuttgart-Lauf – am Wochenende rechnet die Stadt mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. Ein Überblick.

Alexander Müller 25.05.2025 - 11:26 Uhr

Rund 35 000 Fans haben den Pokalsieg des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld am Samstag auf dem Schlossplatz gefeiert. Am Sonntagnachmittag wird OB Frank Nopper die Mannschaft im Rathaus empfangen (hier geht es zum konkreten Zeitplan der Pokal-Feierlichkeiten). Im Anschluss präsentiert sich das Team auf dem Schlossplatz den Fans. Während also am Schlossplatz der Fußball dominiert, findet rund um die MHP-Arena der 32. Stuttgart-Lauf entlang des Neckars statt. Die Stadt rechnet mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen.