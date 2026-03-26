Bund und Länder sind sich einig: Die Kosten für den vielerorts noch immer sehr begehrten Führerschein sind zu hoch und müssen runter. Nun gibt es ein konkretes Datum.
26.03.2026 - 13:53 Uhr
Lindau - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder setzt auf eine Umsetzung der Führerscheinnovelle zum nächsten Jahreswechsel. Sein Ziel sei es (...) noch in diesem Jahr das Gesetzgebungsverfahren beenden zu können und eine Umsetzung der Neuregelung dann zum 1. Januar 2027 hinzubekommen, sagte der CDU-Politiker nach der Verkehrsministerkonferenz (VMK) von Bund und Ländern in Lindau am Bodensee. Schnieder gab sich zuversichtlich, sein "sehr ambitioniertes Ziel" erreichen zu können.