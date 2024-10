Verkehrsplaner positionieren sich bereits zugunsten des Radwegs in Kaltental, der die Sicherheit für Radler verbessern sollte. Das hat im Bezirksbeirat Ärger verursacht – denn eine abschließende Befragung aller Beteiligten steht noch aus.

Torsten Schöll 16.10.2024 - 14:28 Uhr

Was mit dem umstrittenen Pop-up-Radweg in Kaltental passiert, wird sich in den kommenden Monaten entscheiden. Die Stadt plant im November eine abschließende Evaluation des zweijährigen Versuchs, bei der Auto- und Radfahrer, Anwohner und Gewerbetreibende vor Ort befragt werden sollen. Für die Verkehrsplaner der Stadtverwaltung steht allerdings schon jetzt fest, dass die Schutzstreifen in der Böblinger Straße ihr Hauptziel, die Sicherheit der Radfahrer zu verbessern, erfüllt haben.