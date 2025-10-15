Pläne für den Umbau der B14 in Stuttgart gibt es schon lange – Baufortschritt gibt es hingegen nicht. Bei einer Veranstaltung im Stadtpalais soll der Stand der Dinge erörtert werden.

Christian Milankovic 15.10.2025 - 14:15 Uhr

Die B14 soll zwischen den Mineralbädern und dem Marienplatz grundlegend ihr Aussehen verändern. Die Pläne, die als Stadtautobahn apostrophierte Verkehrsschneise zu beschneiden, sind vor mehr als fünf Jahren aus einem internationalen städtebaulichen Wettbewerb hervorgegangen. Geändert hat sich an dem status quo bisher freilich nichts.