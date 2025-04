Rund um den Ersten Mai rechnet der ADAC mit viel Verkehr auf den Autobahnen in Baden-Württemberg. Wie man dennoch schnell und stressfrei an sein Ziel und wieder nach Hause kommt.

Philip Kearney 29.04.2025 - 12:11 Uhr

Der Tag der Arbeit fällt in diesem Jahr auf einen Donnerstag – was viele Menschen nutzen wollen, um den Freitag freizunehmen und über das lange Wochenende zu verreisen. Der ADAC rechnet deswegen zum Start in den Mai mit viel Verkehr auf den Autobahnen – auch in Baden-Württemberg.