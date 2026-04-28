Unbekannte entwenden auf einer Baustelle in Böblingen Verkehrsschilder und anderes Material im Wert von rund 2500 Euro. Es war zuletzt nicht der einzige Vorfall dieser Art.

Eddie Langner 28.04.2026 - 14:23 Uhr

Unbekannte haben zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, mehrere Baumaterialien von einer Baustelle in der Baiersbronner Straße in Böblingen gestohlen. Laut Polizeibericht haben die Täter unter anderem Absperrbaken und Verkehrsschilder entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 2500 Euro.