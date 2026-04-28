Unbekannte entwenden auf einer Baustelle in Böblingen Verkehrsschilder und anderes Material im Wert von rund 2500 Euro. Es war zuletzt nicht der einzige Vorfall dieser Art.

Böblingen: Edmund Langner (edi)

Unbekannte haben zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, mehrere Baumaterialien von einer Baustelle in der Baiersbronner Straße in Böblingen gestohlen. Laut Polizeibericht haben die Täter unter anderem Absperrbaken und Verkehrsschilder entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 2500 Euro.

 

Die Diebe dürften die Materialien mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug oder einem Lkw abtransportiert haben. In etwa dasselbe Zeitfenster fällt übrigens ein weiterer Diebstahl auf einer Baustelle in Schönaich. Hier haben unbekannte Täter einen Rüttler gestohlen. Bisher macht die Polizei keine Angaben, ob diese Taten in einem Zusammenhang stehen.

Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0 70  31 / 13 25 00 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.