Verkehrssicherheit in Stuttgart

Fast 10 000 Kinder haben sich an der Aktion „Sicher zu Fuß zur Schule beteiligt“. Warum sie damit auch den Gürteltieren in der Wilhelma geholfen haben.

Alexandra Kratz 25.06.2025 - 10:33 Uhr

Die Zahl kann sich sehen lassen: 9658 Kinder aus 435 Klassen haben in diesem Frühjahr bei der Aktion „Sicher zu Fuß zur Schule“ mitgemacht. Deren Ziel ist es, die Mädchen und Jungen dazu zu motivieren, den Weg zur Schule selbstständig zu meistern, und Eltern davon zu überzeugen, dass sie das ihrem Nachwuchs auch zutrauen. „Das Projekt ist ein wichtiger Beitrag zur Selbstständigkeit. Die Kinder lernen dabei, ihre Zeit richtig zu planen, sich an die Verkehrsregeln zu halten und auf ihr Umfeld zu achten“, wird Bürgermeister Clemens Maier in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.