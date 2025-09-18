Blitzereinnahmen: Stuttgart kommt an Karlsruhe und Mannheim nicht ran

 
Eine neue Auswertung hat untersucht, wie groß die Unterschiede bei den Einnahmen aus stationären Radaranlagen in deutschen Städten sind. Foto: imago/Michael Weber

Eine Auswertung zeigt: Karlsruhe nimmt gemessen am Fahrzeugbestand am meisten Geld mit Radarfallen ein, Mannheim liegt im Mittelfeld, Stuttgart deutlich dahinter.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Für die einen sind sie ein Ärgernis, für viele andere ein unverzichtbares Instrument, um den Verkehr einzubremsen: Blitzer am Straßenrand. Nach einer neuen Erhebung sind vier von fünf Autofahrern in Deutschland schon einmal in eine Radarfalle geraten. Doch die Chancen darauf, in einer deutschen Stadt ein kostenpflichtiges Bild von sich beim Autofahren anfertigen zu lassen, sind ausgesprochen unterschiedlich. Das geht aus Zahlen hervor, die die Plattform „Leasingmarkt.de“ nun veröffentlicht hat.

 

Karlsruhe auf der Spitzenposition

Eine Stadt im Südwesten liegt nach der angewendeten Methodik ganz vorne. In Karlsruhe sind die jährlichen Einnahmen aus den Radarfallen gemessen am Autobestand am höchsten. Je in der Baden-Metropole zugelassendem Pkw nimmt die Stadt 92 Euro pro Jahr ein. Zum Vergleich: das am unteren Ende der 30 Positionen umfassenden Skala rangierende Essen kommt gerade einmal auf 4 Euro pro Jahr und Auto.

Neben Karlsruhe haben es nur zwei weitere Städte aus Baden-Württemberg in die Top 30 geschafft: Mannheim (Rang 15) und Stuttgart (Rang 18). Die Landeshauptstadt nimmt 7 Euro pro zugelassenem Pkw ein, Mannheim mit 33 Euro schon deutlich mehr. Der Durchschnitt der Einnahmen der 30 gelisteten Städte beläuft sich auf 35,77 Euro.

Bei absoluten Zahlen liegen die Metropolen vorne

Ein ganz anderes Bild zeigt sich, wenn man auf die absoluten Zahlen blickt. Es liegt in der Natur der Sache, dass bei dieser Zählweise große Städte vorne liegen. Hamburg nimmt jährlich 47 Millionen Euro durch Blitzer ein, in Berlin sind es rund 30 Millionen. Die Ausnahme von der Regel bildet die bayerische Landeshauptstadt, die auf vergleichsweise übersichtliche drei Millionen Euro kommt. Das Städtetrio aus dem Südwesten nimmt 13 Millionen Euro (Karlsruhe), 5,2 Millionen Euro (Mannheim) und zwei Millionen Euro (Stuttgart) ein.

Unterschiede in der Blitzer-Dichte

Ausgewertet wurden von „Leasingmarkt.de“ auch die Anzahl stationärer Radaranlagen in den Städten. Diese setzt die Statistik auch in Bezug zur Anzahl von zugelassenen Autos. Auch in dieser Kategorie liegt Karlsruhe vorne. Dort kommen auf 10.000 Pkw rechnerisch 2,62 festmontierte Blitzer. Stuttgart mit einem Wert von 1,37 liegt hier vor Mannheim, das auf einen Durchschnittswert von 1,01 kommt.

