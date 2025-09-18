Blitzereinnahmen Stuttgart kommt an Karlsruhe und Mannheim nicht ran
Eine Auswertung zeigt: Karlsruhe nimmt gemessen am Fahrzeugbestand am meisten Geld mit Radarfallen ein, Mannheim liegt im Mittelfeld, Stuttgart deutlich dahinter.
Eine Auswertung zeigt: Karlsruhe nimmt gemessen am Fahrzeugbestand am meisten Geld mit Radarfallen ein, Mannheim liegt im Mittelfeld, Stuttgart deutlich dahinter.
Für die einen sind sie ein Ärgernis, für viele andere ein unverzichtbares Instrument, um den Verkehr einzubremsen: Blitzer am Straßenrand. Nach einer neuen Erhebung sind vier von fünf Autofahrern in Deutschland schon einmal in eine Radarfalle geraten. Doch die Chancen darauf, in einer deutschen Stadt ein kostenpflichtiges Bild von sich beim Autofahren anfertigen zu lassen, sind ausgesprochen unterschiedlich. Das geht aus Zahlen hervor, die die Plattform „Leasingmarkt.de“ nun veröffentlicht hat.