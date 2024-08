Eine ganze Woche lang hat die Polizei in Baden-Württemberg gezielt auf Geschwindigkeitsverstöße geachtet – eine der häufigsten Unfallursachen. Das ist das Ergebnis der Aktion für Stuttgart.

Christine Bilger 14.08.2024 - 18:46 Uhr

Mit Lasermessgeräten und Videofahrzeugen hat die Polizei in der zurückliegenden Woche eine Reihe von Strecken in der Landeshauptstadt überwacht – jeden Tag standen die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei an einer anderen Stelle. Die ganze Woche war eine europaweite „Roadpol-Kontrollwoche“ vom 5. bis zum 11. August. Nun liegen die Ergebnisse vor.