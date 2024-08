Verkehrsunfälle in Leonberg und Umgebung

Immer wieder verletzten sich Radfahrer oder Fußgänger in Leonberg und Umgebung. Welche Rolle Zebrastreifen und Kreisverkehre dabei spielen – und welche Maßnahmen der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club und Gemeinderäte fordern.

Chiara Sterk 22.08.2024 - 18:33 Uhr

Ob im Kreisverkehr, auf dem Radweg oder am Zebrastreifen: Mehr als 400 Fußgänger und mindestens 900 Radfahrer wurden in den vergangenen acht Jahren in Leonberg und Umgebung verletzt – mindestens sieben davon tödlich. Davon ereigneten sich mehr als 100 Radfahrunfälle und rund 50 Unfälle mit Fußgängern allein im vergangenen Jahr.