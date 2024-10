Am Freitagnachmittag kam es auf der Schmidener Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi und der Stadtbahnlinie U19. Durch den Unfall kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen.

Laureta Nrecaj 04.10.2024 - 17:11 Uhr

Aufgrund eines Unfalls zwischen einem Audi und der Stadtbahnlinie U19 kommt es am Freitagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Schmidener Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, ist der Autofahrer am Freitag gegen 15.50 Uhr mit der Stadtbahn zusammengestoßen, die in Richtung Neugereut unterwegs war.